Speeldoos-motie Baarn kost 3 ton: 'En dan heb je alleen nog maar een rapport'

De uitvoering van de motie kost Baarn nu nog eens 280.000 euro. "En dan heb je alleen nog maar een rapport", zegt Van der Poel. "Wij hebben jaren geleden al uitgerekend wat er nodig is voor een gezonde exploitatie. Dat was precies de reden dat we hadden besloten om samen met de bibliotheek op te trekken, maar dat gaat dus niet door. We proberen nu gewoon een mooi theaterprogramma samen te stellen en verder wachten we wel af waar de raad mee komt. Meer kunnen we niet doen voorlopig."