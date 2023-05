Oplossing voor woningnood in Lopik: wonen in een omgebouwde schuur

Het is wel een project van de lange adem, want de provincie moet zoals gezegd nog meewerken. "Dit is niet in een jaar geregeld", aldus Dekker. In juni is er een inwonersavond georganiseerd door de PvdA en Landelijk Lopik om samen met inwoners te praten over dit plan. Wie vindt dit een goed plan en wie heeft er ruimte over? Dekker hoopt dat de provincie instemt met de plannen, want een alternatief is volgens hem bouwen in het groen. "Dat zou zonde zijn want dan verliezen we natuur en landbouwgrond."