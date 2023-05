Onderzoek: we denken slecht na over zorg voor later, vooral uitstelgedrag bij 50-plusser

Is de ouderenzorg van nu nog wel houdbaar? Wordt iedereen mantelzorger? Op deze vragen probeert RTV Utrecht-verslaggever Iris Tasseron antwoord te vinden in de podcastserie 'Zorgen'. Een persoonlijke zoektocht samen met haar moeder van 90 en 27-jarige zoon. Het personeelstekort in de zorg is groot en de vergrijzing neemt toe. Dat betekent dat de ouderenzorg anders georganiseerd moet worden en dat iedereen nu of later voor familieleden of vrienden moet zorgen. Zorg aan huis wordt de toekomst. Hoe bereid je je daar op voor?

Iris spreekt met de thuiszorg en zorgdeskundigen. En tussen al deze gesprekken en ervaringen door helpt ze haar moeder bij de zoektocht naar manieren om fit te blijven en dat is voor beiden soms confronterend, maar levert ook grappige momenten op. En samen met haar zoon onderzoekt ze hoe ze zich kunnen voorbereiden op hun eigen rol als mantelzorger.

Luister de podcast hier.