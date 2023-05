Man die Savannah uit Bunschoten doodde, blijft langer in inrichting

S. is inmiddels 22. Hij kreeg hij de maximale jeugdstraf, namelijk twee jaar jeugddetentie plus een PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen). Vier jaar geleden startte zijn behandeling in die inrichting. Zijn behandelaren zeggen dat S. een "voorzichtig positieve ontwikkeling" laat zien. "Maar ook dat het zetten van behandelstappen erg veel tijd in beslag neemt en dat het recidiverisico nog altijd hoog is", schrijft het OM.