Voortaan altijd gratis drinkwater op Utrechtse dance-evenementen? Toch niet helemaal

Utrecht - Op alle dance-evenementen in Utrecht zou gratis drinkwater verplicht worden, meldde de gemeente afgelopen dinsdag in een raadsbrief. Maar de vork blijkt toch anders in de steel te zitten. De gemeente baseert zich op een richtlijn van het RIVM, die toevallig afgelopen week is aangepast. In die nieuwe richtlijn staat niets over dance-events en gratis drinkwater. Het enige moment waarop de gemeente gratis water verplicht kan stellen, is op dagen waarop het hitteprotocol van de VRU ingaat.