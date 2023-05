Soest wil winkels ook op zondagmorgen open, anders gaan klanten naar Amersfoort en Baarn

In de discussie over openingstijden wordt nogal eens het argument aangehaald dat zondag een rustdag zou moeten zijn. Onderzoek onder inwoners maakt korte metten met dat standpunt. Vrijwel alle mensen in Soest en Soesterberg bezoeken weleens een supermarkt op zondagmiddag. Bijna de helft gaat ook naar andere winkels als die op zondag open zijn. Vooral in Soesterberg hebben ze er weinig problemen mee.