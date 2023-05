Oudegracht eenrichtingsverkeer en betalen voor boot in achtertuin: dit staat in Utrechts waterplan

In de Visie staan details die al eerder bekend zijn geworden. Zo wordt onderzocht of een aantal officieuze zwemplekken in de stad gelegaliseerd kunnen worden, zoals bij De Munt en in de Veilinghaven. In de visie staat ook dat op die twee plekken veel overlast wordt ervaren. Zo hebben bewoners rond de Veilinghaven last van lawaai en afval. Ook klimmen zwemmers op boten en steigers.