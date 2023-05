Team NL voor de Invictus Games gepresenteerd in Doorn: 'Ze inspireren anderen om over hun problemen te praten'

"Bij mij is het alsof er twee harde schijven in je hoofd zitten," vertelt de 56-jarige Gerno Boes uit Harmelen. "En dan gaat er één harde schijf harder draaien door nachtmerries of bepaalde triggers. En dan komt alles met elkaar in botsing." Gerno was in 1985 in Libanon en daar werd 's nachts veel geschoten. Sindsdien heeft Gerno veel last van stress. Het is eigenlijk altijd onrustig in zijn hoofd.