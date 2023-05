Celstraffen geëist voor gewelddadige overval waarbij oudere vrouw urenlang werd vastgebonden

In juli vorig jaar werd een oudere vrouw in haar huis overvallen door een groep insluipers. Ze werd met tape vastgebonden en geblinddoekt, en werd zo urenlang vastgehouden. Terwijl een van de overvallers bij haar bleef, gingen de anderen met haar bankpas geld pinnen. In totaal maakten zij meer dan 10.000 euro buit. Kort na de woningoverval werd een eerste verdachte aangehouden, maanden later nog twee. Ze waren destijds 16, 18 en 20 jaar oud. Een tijdje later werd nog een vierde verdachte opgepakt, die een ondergeschikte rol zou hebben gespeeld.