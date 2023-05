Brandweer uitgerukt voor brand in schuur van restaurant in Leusden

Het vuur brak iets voor 06.00 uur uit. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat er al snel opgeschaald werd naar grote brand. "Het restaurant zit in een gebied zonder open water. Vanwege het gebrek aan water in de buurt en om te voorkomen dat het vuur over zou slaan, hebben we drie blusvoertuigen ingezet. In zo'n geval spreek je van een grote brand."