Spoorpersoneel slaat alarm om geweld in treinen: 'Dodelijke slachtoffers kwestie van tijd'

In de nacht van zaterdag op zondag was er een vecht- en steekpartij in een trein tussen Arnhem kwam en Ede-Wageningen. Volgens VVMC was er ruzie in een groep Eritreeërs en Algerijnen en moest treinpersoneel ingrijpen om andere reizigers te beschermen. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis, een van hen is ook aangehouden.