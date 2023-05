Actiegroep niet blij met windmolenplannen Rijnenburg: 'Overhaast en onzorgvuldig'

Belanghebbenden kunnen tot en met 6 juli reageren op het nieuwe bestemmingsplan. Een dag later is er de gelegenheid om vragen te stellen tijdens een informatieavond in De Meern en op maandagavond 12 juni is er nog een online bijeenkomst. Als de plannen daarna doorgaan, begint de bouw naar verwachting in 2026. Een jaar later zouden de turbines operationeel moeten zijn. Ze komen in de polders tussen De Meern, Nieuwegein en IJsselstein, net onder de A12.