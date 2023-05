Vrienden overleden Hugo uit Doorn klaar voor 21 haarspeldbochten op Alpe d'Huez

De 23 vrienden van Hugo moeten overmorgen natuurlijk nog wel die berg op. 21 haarspeldbochten en een gemiddeld stijgingspercentage van 7,9 procent staan hen te wachten. Om te kijken of ze dat aankunnen, hebben ze gisteren alvast een proefrit gemaakt. "We moesten natuurlijk eerst naar beneden, dat was al een heel ding", vertelt een van hen lachend. "En toen weer omhoog, dat was helemaal strijden. Maar het is wel een hele mooie ervaring, vooral dat we het samen met elkaar gaan doen."