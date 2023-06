Marion kan niet zonder de zorg van dochter Daniëlle (18): 'Ze is van prinses naar Assepoester gegaan'

Met name een leuke studententijd. Maar dat begint voor haar sowieso niet met uit huis gaan. "Zij is een hele verantwoordelijke jongedame. Zij voelde echt dat ze hier moet blijven want stel dat er wat gebeurt met mij." Marion is onwijs blij met zo'n dochter maar ziet ook in dat het teveel is voor zo'n jong persoon. Om haar in het zonnetje te zetten heeft ze geregeld dat Daniëlle voor haar gala in een mooie jurk met make-up in een luxe auto een entree zal maken. "Want ze is gek van auto's. Met name Formule 1, haar grootste hobby. Het liefst zou ik haar een ticket daarvoor cadeau willen doen maar daar hebben we de financiële middelen niet voor. Dit is wat er in mijn macht lag."