Boer uit Baarn mag omgekeerde vlaggen laten hangen, rechter veegt vlaggenverbod van tafel

De rechter is het daarmee eens en veegt het vlaggenverbod daarom van tafel. "Het is algemeen bekend dat omgekeerde vlaggen vanaf medio 2022 in het hele land worden gebruikt als uiting van onvrede over – onder meer – het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid", staat in de uitspraak te lezen. Volgens de rechtbank mag een lagere overheid, zoals een provincie, dat soort uitingen niet verbieden. Dat is namelijk in strijd met de grondwet.