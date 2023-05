Oprukkende 'terrorwesp' gespot in Odijk: dit moet je doen als je de Aziatische hoornaar ziet

Hoe vaak is de Aziatische hoornaar dit jaar gespot en waar?

Uit de gegevens op Waarneming.nl blijkt dat Friesland en Groningen de enige provincies zijn waar nog nooit een bevestigde melding van een Aziatische hoornaar is gedaan. Flevoland heeft die status dit jaar verloren, toen op 18 mei in Almere een koningin werd gevonden die een nest aan het bouwen was.

In Utrecht is er op 29 mei een bevestigde waarneming ontvangen van een koningin in Odijk. Vorig jaar werden Aziatische hoornaars gezien in Zeist, Leersum en Amersfoort. In 2021 werden ze niet gezien. De eerste waarnemingen werden in 2020 gedaan in Veenendaal.

Ook in het Drentse Hooghalen is recent een nestbouwende koningin aangetroffen. Dat was op 21 mei. Vorig jaar waren er geen bevestigde meldingen. De eerste bevestigde waarnemingen van Aziatische hoornaars in Drenthe dateren uit 2021, bij Meppel.

In Gelderland werd op 21 mei een koningin gevonden in Winterswijk, en op 4 mei in Lunteren. De eerste Gelderse vondsten werden vorig jaar gedaan bij Groesbeek, Nijmegen, Wijchen, Apeldoorn en Ede.

In Overijssel zijn dit jaar nog geen bevestigde vondsten van Aziatische hoornaars gedaan. Vorig jaar werden ze in Markelo voor het eerst gesignaleerd.

In Noord-Holland is op 13 mei een koningin aangetroffen in Aalsmeer. Vorig jaar werden Aziatische hoornaars gevonden in IJmuiden, Velserbroek en Zaandam. In 2021 werden ze niet gezien. In 2020 was er een vondst in Den Helder en de eerste melding dateert van 2018, op een boot in Amsterdam.

In Zuid-Holland zijn dit jaar op 6 plekken koninginnen gevonden, bij Sliedrecht, Hoogvliet, Hoek van Holland, Rotterdam, Schiedam en Oud-Beijerland. Sinds de eerste vondst in 2018 zijn er in Zuid-Holland zo’n 75 bevestigde waarnemingen gedaan.

In Limburg zijn dit jaar zo’n 15 bevestigde meldingen van koninginnen gedaan. Sinds 2020, toen de eerste vondst werd gedaan, zijn er honderden bevestigde meldingen gedaan.

In Noord-Brabant zijn dit jaar ongeveer 40 vondsten van koninginnen gemeld. Hier werd de Aziatische hoornaar in 2019 voor het eerst gezien, in Raamsdonk. In de jaren erna werden er honderden bevestigde meldingen ingediend.

In het Zeeuwse Dreischor werd in 2017 de eerste vondst van de Aziatische hoornaar in Nederland gedaan. Dit jaar zijn er zo’n 100 koninginnen aangetroffen, die in veel gevallen zijn gedood om te voorkomen dat ze een nest gingen maken. De afgelopen jaren zijn er in Zeeland bij elkaar honderden bevestigde meldingen gedaan.