Amersfoorter overleden aan verwondingen na steekincident badkamerwinkel

Bij de ruzie schoot een 29-jarige medewerker zijn collega (39) te hulp. De 29-jarige man werd hierbij in zijn been gestoken. Daarop sloeg de 39-jarige medewerker de klant met een voorwerp uit de winkel tegen zijn hoofd. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, en is nu aan zijn verwondingen overleden. De 29-jarige man kon na behandeling van zijn steekwond het ziekenhuis verlaten.