Grote ravage en onvervangbare sieraden gestolen bij woninginbraak Mijdrecht; verdachte krijgt half jaar cel

Mijdrecht - Het was voor de bewoners van een huis aan de Agaat in Mijdrecht een enorme schok begin maart vorig jaar. De schuifpui was opengebroken en binnen troffen ze een grote ravage aan. Alles was overhoop gehaald en de kluis met kostbare sieraden en een flink geldbedrag was verdwenen. De deels onvervangbare juwelen waren zo'n 22.000 euro waard. Verder gingen de inbrekers aan de haal met 4.000 euro cash, beddengoed, paspoorten en een videocamera. Ook was er in huis geknoeid met yoghurt en cola.