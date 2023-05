Na zeven jaar opent in Linschoten weer een bibliotheek

“Je kon lang niet even binnen lopen om de krant te lezen of een vraag te stellen. Dat het nu weer mogelijk is, is fantastisch", zegt Linda van Zwieten van bibliotheek Het Groene Hart. In 2015 gingen zowel de bibliotheek in Linschoten als Montfoort dicht wegens bezuinigingen van de gemeente. In Linschoten bleef een bieb in een basisschool, waar niet-leerlingen alleen boeken op en af konden halen. Langs de boekenkasten lopen was er niet bij, en ruimte voor andere activiteiten was gering. “Wat we daar konden organiseren, was minimaal.”