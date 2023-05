Utrechtse ChristenUnie-politicus in Eerste Kamer, ook CDA en Volt winnen extra zetel

Met Holterhues komen er tien politici uit de provincie Utrecht in de Eerste Kamer. De BBB is met 16 zetels de grootste in de Senaat, drie daarvan komen uit de provincie: Bart Kroon (Amerongen), Elly van Wijk (Snelrewaard) en Pim Walenkamp (Utrecht).

Edith Schippers (Baarn) is de fractievoorzitter voor de VVD. Paul Rosenmöller (Driebergen) is de fractievoorzitter voor de gecombineerde fractie van GroenLinks en PvdA. Ook Saskia Kluit (Utrecht) komt namens GroenLinks in de Eerste Kamer.

Peter Schalk (Veenendaal) is de fractievoorzitter voor de SGP en Karin van Bijsterveld (Soest) en Ruben Baumgarten (Amersfoort) zijn de nummer twee en drie van JA21.