100.000 bezoekers en 50 boten: dit is alles wat je moet weten over Canal Pride Utrecht

Ben jij cis, trans of agender? Voel jij je aseksueel of bi? En ben jij in relaties meer poly of gewoon een normie? Tijdens de Pride vliegen er nogal wat termen voorbij. Met dit woordenboekje kom jij als ally vandaag goed beslagen ten ijs. Slay, queen!

Aseksueel

Iemand die geen interesse heeft in seks.

Ally

Iemand die niet direct in de regenboogfamilie valt maar wel opkomt voor de rechten van die groep en die opkomt voor lhbti'ers. Een 'vriend van' de lhbti-beweging dus.

BIPOC

Engelse afkorting. Staat voor Black, Indigenous en People of Color. Deze term wordt in de Engelssprekende wereld als iets inclusiever gezien dan 'people of colour' (oftewel 'mensen van kleur')

Biseksueel

Mensen die zich aangetrokken voelen tot zowel mannen als vrouwen.

Cisgender

Iemand wiens genderidentiteit overeenkomt met zijn biologische geslacht. Dus bijvoorbeeld: je wordt met een vagina geboren en je voelt je een meisje. Dan ben je cisgender. Het tegenovergestelde is dan ook transgender: iemand bij wie het biologische lichaam niet overeenkomt met hoe iemand zich voelt ('Ik ben geboren met een piemel maar ik voel me een vrouw.')

Drag queens

Mannen die zich als vrouw verkleden met (meestal) veel make-up, prachtige outfits, en theatrale optredens. Er zijn ook vrouwen die zich als man verkleden: de drag kings. De meeste drag queens hebben geen behoefte om permanent van geslacht te veranderen. Ze vinden het vaak genoeg om af en toe in een flamboyant alter ego te veranderen. Hierin verschillen ze van transgender personen: die willen vaak wél permanent van geslacht veranderen omdat ze zich niet fijn voelen in hun aangeboren lichaam.

FLINTA

Een uit Duitsland overgewaaide afkorting die staat voor Female, Lesbian, Intersex, Trans en Agender. Oftewel: vrouwen, lesbiennes, intersex (mensen met mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen), trans (mensen die in het verkeerde lichaam zijn geboren) en agender (mensen die voelen dat ze geen gender hebben).

Gay

Een trendy manier om te verwijzen naar de homoseksuele leefgemeenschap.

Gender

De culturele en sociale kenmerken die met geslacht te maken hebben. Dit zit dus tussen je oren (in tegenstelling tot je sekse: dat zit onder de gordel). Gender is een schaal van heel mannelijk tot heel vrouwelijk met werkelijk van alles ertussenin. Zo heb je mensen die zich als man identificeren maar die er vrouwelijk uitzien en zo kleden (denk aan glam rockers) maar ook mensen die zich als vrouw identificeren maar er mannelijk uitzien (denk aan Annie Lennox van Eurythmics in Sweet Dreams).

Interseks

Van interseks is sprake als een lichaam zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken vertoont. Vroeger werd dit ook wel hermafroditisme genoemd. Tv-presentator Raven van Dorst is een bekend voorbeeld van een interseks-persoon.

LHBTQIA+

De afkorting die (ironisch genoeg) steeds langer wordt. Begon ooit als LHBT om te verwijzen naar Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders. Soms zag je ook LGBT staan, de G van gay kwam dan in plaats van de H voor homoseksueel. Inmiddels zijn ook de Q (voor Queer), de I (voor Interseks) de A (voor Aseksueel) en de + (voor alle overige groepen) erbij gekomen.

Normies

Normale mensen. Maar als deze lijst en de Pride je één ding zouden moeten leren, is het dat 'normaal' een vrij relatief begrip is.

Non-binair

Mensen die het gevoel hebben dat ze geen man én geen vrouw zijn maar iets ertussenin. Hier zijn een boel termen voor. Transvisie ging ervoor zitten en noteerde alleen al "gendercreatief, (gender)queer, a-gender, bigender, genderfluïde, androgyn, polygender, genderneutraal, gender non-conform, pangender, etc."

Panseksueel

Mensen die zich aangetrokken voelen tot alle genderidentiteiten en biologische geslachten. Lijkt op biseksueel maar waar iemand die bi is zich aangetrokken voelt tot mannen én vrouwen, voelt iemand die pan is zich ook nog eens aangetrokken tot iedereen die daartussenin zit, dus ook transgender of non-binaire mensen.

Poly(amorie)

Mensen die tegelijkertijd (en in alle openheid) relaties hebben met meerdere mensen tegelijk. Dit is dus het tegenovergestelde van een monogame relatie.

Pronouns

Persoonlijke voornaamwoorden. En voor je denkt: wat heeft grammatica nou weer met Pride te maken? Nou, soms best veel. Want als jij eruitziet als vrouw maar je een man voelt, wil je misschien ook zo aangesproken worden. Daarom zie je tegenwoordig in social media-bio's en email-handtekeningen wel eens staan met welke 'pronouns' iemand graag aangeduid wil worden, bijvoorbeeld zij/haar, hij/hem, of soms zelfs hen/hun (bij bijvoorbeeld trans- of agender personen).

Queer

Was ooit een scheldwoord voor homoseksuelen en lesbiennes maar is inmiddels als geuzennaam geclaimd. Queer mensen hebben lak aan vaststaande rolpatronen over man/vrouw en homo/hetero en verzetten zich tegen dit hokjesdenken.

Safe space

Een ruimte waar mensen zich veilig voelen. Een roze café kan bijvoorbeeld een plek zijn waar mensen uit gemarginaliseerde gemeenschappen zich even veilig kunnen voelen omdat ze niet bang hoeven te zijn voor scheldpartijen of agressie. Dat kan je dan een safe space noemen.

Sekse

Het biologische onderscheid tussen lichamen. Bijvoorbeeld dat één iemand een piemel heeft en iemand anders een vagina. Maar let op (want hier wordt het ingewikkeld): iemand met een piemel kan zich dus een vrouw voelen, want dát is gender.

Transgender

Iemand die een genderidentiteit heeft die niet overeenkomt met het biologische geslacht. Bijvoorbeeld: je wordt geboren met een piemel maar je voelt je een vrouw. Of je voelt je geen jongen én geen meisje (en je bent dus genderfluïde).