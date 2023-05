Plan vastgesteld, nu is het aan Utrechters: hoe verder met windmolens Rijnenburg?

Voorzitter Guido van Loenen begrijpt de zorgen van de tegenstanders maar als partner van de gemeente is hij blij met de plannen zoals ze er nu liggen. "We denken dat we met de vier windturbines goed in eigen opwek kunnen voorzien en dat het ook verantwoord kan", zegt hij. "Dat is het belangrijkste waar we als bewonerscoöperatie voor staan. Er zijn natuurlijk altijd mensen die er zorgen over hebben maar we denken wel dat de gemeente nu goed onderzoek heeft gedaan en dat de omgeving goed genoeg wordt beschermd."