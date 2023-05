Valse start heeft geen invloed op de uitkomst: raad stemt in met flexwoningen Nijkerkerstraat

En aan die oproep is gehoor gegeven: de raad stemde in met een motie om de snelheid op de weg terug te brengen van tachtig naar zestig kilometer per uur. Ook is er gesproken om de oprit naar de flexwoningen rechtstreeks op de Nijkerkerstraat aan te sluiten, maar die keuze is door de wethouder afgeraden. "Zeker gezien de drukte 's ochtends is dat niet wenselijk." Qua verkeersveiligheid wordt er rekening gehouden met de wensen uit de buurt. Een keuze die niet meer dan logisch is, vinden veel fracties. "Al is het alleen al om buurtbewoners tegemoet te komen na de slechte start als het gaat om participatie”, aldus CDA-raadslid Alex Engbers.