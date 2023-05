Utrechtse ChristenUnie-politicus wint zetel in Eerste Kamer dankzij stem van de VVD: 'Helemaal buiten mij omgegaan, en dat is maar goed ook'

Met het behalen van de Senaatszetel schrijft Holterhues ook partijgeschiedenis. Hij is de eerste homoseksuele senator in de geschiedenis van de partij en wordt ook de eerste katholieke ChristenUnie-volksvertegenwoordiger op landelijk niveau. Voor hemzelf is dat geen issue: "Over mij kan veel verteld worden: over mijn kennis, mijn ervaringen, mijn drijfveren, dus ik hoop dat het niet versmald wordt tot één aspect. Maar ik kan mij voorstellen dat het binnen de partij bijzonder is."