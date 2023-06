Anne en Eméli zijn jonge mantelzorgers: 'Ik stopte alle gevoelens weg en ging gewoon door'

Anne is nu 18 en kent dat maar al te goed. Haar vader reed op zijn fiets door rood en botste op een bus. Ook hij heeft daarbij hersenletsel opgelopen, een deel van zijn hersenen is onherstelbaar beschadigd. “Ik was toen 8 jaar oud en ik kan me die dag goed herinneren. Het was een dinsdagmiddag en ik werd opgehaald door mijn oma en opa. Ik kon het maar niet bevatten. Mijn vader? Ik keek tegen hem op. Hij is een grote man, hij was handig, hij was slim, hij wist veel dingen, hij was grappig en ik kon niet bevatten hoe zo’n man door een bus in elkaar kon storten. Dat moment zit nog best wel vers in mijn hoofd.”