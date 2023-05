Van schunnige praat tot orale seks: ernstige misstanden vrouwengevangenis blijken structureel, inspectie pleit voor nú ingrijpen

Dat er tussen gevangenen en medewerkers een ongelijkwaardige verhouding bestaat, is volgens inspecteur-generaal Esther de Kleuver van de inspectie reden te meer om direct in te grijpen. "Wat we zien is dat deze bevindingen heel ernstig zijn. Des te meer omdat deze vrouwen in een afhankelijke positie zitten. Dat maakt handelen extra urgent."