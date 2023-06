Genoeg werk voor woningcorporaties: slechts de helft van sociale huurwoningen heeft goed energielabel

In de provincie Utrecht zijn bijna 150.000 sociale huurwoningen bekeken. Bijna 77.000 daarvan hebben een goed A/B-label, 55.000 een C of D-label en bijna 15.000 woningen hebben een slecht E/F/G-label. De cijfers in de provincie Utrecht zijn ongeveer hetzelfde als het Nederlandse gemiddelde. In de provincie heeft 52 procent van de sociale huurwoningen een goed label, 37 procent een gemiddeld label en 10 procent een slecht label. Landelijk is dit 50 procent (A/B), 38 procent (C/D) en 11 procent (E/F of G-label).