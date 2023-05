Minister ‘schrikt zich kapot’ van misstanden in vrouwengevangenis en komt met maatregelen

Minister Weerwind neemt alle aanbevelingen over die de Inspectie Justitie en Veiligheid doet. Zo komt er bij alle gevangenissen in de Commissie van Toezicht een functionaris die speciaal toezicht houdt op ontoelaatbaar gedrag. Ook stelt hij een onderzoek in naar de situatie in twee andere vrouwengevangenissen in Zwolle en Ter Peel.