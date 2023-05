15 jaar cel voor doodschieten Paul Kros in Utrechts café De Plak

Over de slachtoffer Paul Kros zegt de rechtbank: "Hij had nog een leven voor zich, maar is door het toedoen van verdachte slechts 37 jaar geworden. Daarmee heeft verdachte de vrouw, kinderen, ouders, zussen, naaste familie en vrienden onnoemelijk veel verdriet gedaan. De nabestaanden en in het bijzonder zijn vrouw en twee jonge kinderen worden hierdoor met een permanente leegte achtergelaten, nu zij voor altijd zonder hun man en vader verder moeten."

In het vonnis staat de rechtbank ook stil bij de vrouw die gewond raakte door de kogel. "Zij heeft ernstig letsel opgelopen door de kogel die verdachte afvuurde en ook haar in het bovenlichaam trof. In haar slachtofferverklaring verwoordde zij dat zij onderweg naar het ziekenhuis heeft gedacht dat ze het niet zou halen. Die gedachten moeten zeer heftig zijn geweest. Uit haar verklaring en vordering blijkt eveneens wat voor ernstige, zowel fysieke als psychische, gevolgen het handelen van verdachte op haar leven heeft gehad en nog altijd heeft."