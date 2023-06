Wiam maakte een film voor zijn zoontje Nour om zijn eigen vluchtverleden te verwerken

Nederland dus, waar zijn vader dan al is. Ze gaan van een riant huis in Bagdad naar een klein flatje in Kanaleneiland. "Het enige dat ik van Nederland wist, ging over voetbal: Van Basten, Gullit, Koeman. Toen ik landde in Nederland, ging ik de volgende dag al naar school. Moest ik ineens fietsen op een fietspad. Ik heb in die tijd heel veel verhalen verzonnen, als mensen vroegen waarom we in Nederland waren. Want ik wist helemaal niet wat er aan de hand was."