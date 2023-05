Schaakbond viert 150ste verjaardag met feest voor 1000 kinderen: 'Schaken is nu gewoon cool'

Schaken is zo populair dat er in verschillende grote steden zelfs een ledenstop is afgekondigd, vertelt Bianca de Jong-Muhren van de schaakbond. "Dat is begonnen in de coronatijd. Toen waren de schaakborden niet aan te slepen. Toen kwam de Netflix-serie The Queen's Gambit en daarna was er nog de rel met grootmeester Hans Niemann. Schaken is het stoffige imago kwijt en is nu gewoon cool."