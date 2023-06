Davey (13) zorgt voor moeder Linda met MS: 'Soms zwaar, maar het is voor haar zo fijn'

"O, Davey?", vraagt moeder Linda, "kun je even wat boodschapjes gaan halen?" Pinpas uit haar portemonnee, fiets uit de schuur, tas aan het stuur, en daar gaat Davey. Dit soort 'dingen' doet hij vaker, vertelt hij. Kleine taken, maar hij doet ze wél. "Dan kom ik thuis uit school en vraag ik of nog iets kan doen, of zo. Soms ga ik dan stofzuigen of de vaatwasser uitruimen."