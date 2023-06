1 op de 4 jongeren is mantelzorger, maar wat betekent dat en wie zijn zij?

Er zijn veel verschillen tussen jonge mantelzorgers. Putman van mantelzorg Utrecht legt uit wat die verschillen zijn. "Het maakt bijvoorbeeld verschil of de persoon in je gezin een fysieke beperking heeft of een psychische. Stel dat je opgroeit met iemand waar fysiek niets aan te zien is en je vrienden komen bij je thuis bijvoorbeeld. Dan ligt je moeder op bed omdat ze heel depressief is of verslaafd aan alcohol. Dat is voor een jongere heel lastig uit te leggen aan vrienden."