Amersfoort heeft groot probleem met ondermijning, maar geen mensen om het aan te pakken

Maar waarom is de Keistad zo in trek bij criminelen? De centrale ligging, goede bereikbaarheid, vele bedrijventerreinen en een jonge bevolking: het zijn allemaal factoren die bijdragen aan de georganiseerde criminaliteit in de stad. Net als in veel andere steden neemt dit steeds grotere vormen aan. Volgens het rapport is dat alles een goede voedingsbodem voor georganiseerde criminaliteit. Vooral ondermijnende jeugdcriminaliteit, veelal druggerelateerd, is in Amersfoort een serieus probleem.