Helpt NASA ufo's uit het verdomhoekje? Bij het ufo-meldpunt in Amersfoort hopen ze erop

Al in zijn jonge jaren was Roza (39) verzot op unidentified flying objects. Op zijn achtste las hij er al boeken over en toen hij 12 jaar was begon hij met het verzamelen van krantenknipsels over ufo's. Het onderwerp zat toen nog in het verdomhoekje, vertelt hij. "Ik vind het een hartstikke mooi mysterie. Maar er zit natuurlijk ook een naar aspect aan: je wordt echt uitgelachen als je zegt iets onverklaarbaars gezien te hebben."