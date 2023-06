Bijensterfte in Utrecht het hoogst van alle provincies: 'Het is leeg in de lucht'

Imker Sonne Copijn uit Groenekan denkt dat de massale sterfte van bijen en andere insecten komt door iets waar de onderzoekers in Wageningen nu nog niet over publiceren. "De varroamijt is een factor, maar is alleen een bedreiging voor de honingbij. Ik zie dat het leeg is in de lucht. Ook de hommels, wilde bijen en zweefvliegen zijn verdwenen. Vroeger zat je auto eronder als je door natuur reed, nu is-ie brandschoon. Er is iets veel groters aan de hand in de lucht."