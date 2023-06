Nep-bankmedewerkster krijgt 200 uur taakstraf voor bestelen kwetsbare ouderen: 'Op schandelijke wijze misbruik gemaakt van vertrouwen'

Bilthoven - Een 21-jarige Amsterdamse die als nep-bankmedewerker een groot aantal ouderen heeft opgelicht en bestolen, is veroordeeld tot 200 uur taakstraf. De rechtbank vindt bewezen dat zij samen met anderen van 13 ouderen in totaal bijna 40.000 euro heeft gestolen door hun pincode en pinpas afhandig te maken. Ook is zij schuldig aan computervredebreuk bij 15 ouderen, waarmee persoonlijke gegevens van de slachtoffers werden bemachtigd. Naast de werkstraf krijg vrouw ook de 74 dagen gevangenisstraf opgelegd, waarvan 50 dagen voorwaardelijk. Omdat zij 24 dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft zij de overige 50 dagen alleen uit te zitten als zij binnen twee jaar opnieuw in de fout gaat.