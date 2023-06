Montfoorter Joop voert al jarenlang strijd tegen gemeente, en eist excuses: 'Dit is een erezaak'

"Tuurlijk, ik zeg dingen lief, ik doe aardig", zegt Jansen. "Maar op een gegeven moment schakel ik over op een ander chapiter en doe ik lelijk en gebruik ik krachttermen. Dan wil je mensen uit de tent lokken. Ik wil gewoon een keer dat de wethouder de waarheid zegt." De wethouder waar Jansen z'n peilen op heeft gericht is Rob Jonkers. Die trad al eens af vanwege een integriteitsschandaal en was in het dossier over de parkeerplaatsen in 2012 degene die aan de knoppen zat.