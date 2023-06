Feest, maar ook liefdevol protest: Pride-deelnemers vertellen waarom ze varen

Het was fijn geweest als het op die leeftijd niet op die manier benaderd was. Ik ben mijzelf namelijk ook gaan afwijzen en er werd over gezwegen. Ik ga nu niet meer in de schaduw staan, want dat heb ik jarenlang wel gedaan. Pas twee jaar geleden heb ik het echt omarmt. Nog steeds worden wereldwijd kinderen 'gefikst' en adviezen gegeven om in een passend hokje te stoppen. Wat mij betreft schend je daarmee rechten van de mens: de vrijheid hebben om te zijn wie je bent.

Ik zou willen dat we elkaar allemaal als mens zien. Laat de natuur, de natuur zijn. Ik geloof dat we allemaal mannelijke en vrouwelijke energie door ons heen hebben stromen. Alleen manifesteert zich dat bij de een anders dan bij de ander. Dat vind ik de bonte verzameling die we het leven noemen."