Openbaar Ministerie in hoger beroep tegen kortere tbs-verlenging van moordenaar van Nadia van der Ven; 'Risico op herhaling onverminderd hoog'

Volgens de kliniek lopen de onbegeleide verloven van F. zonder incidenten en is hij gestart met het verrichten van betaald werk. De kliniek is daarom van plan om hem deze zomer over te plaatsen naar een trainingswoning met begeleiding. Als hij stabiel blijft functioneren, zou zelfstandig wonen medio 2024 tot de mogelijkheden kunnen behoren. Eerder adviseerde een andere deskundige ook al om de tbs van F. met slechts een jaar te verlengen. De rechtbank volgt nu het advies van de deskundigen en wil daarom over een jaar beoordelen of voorwaardelijke beëindiging van de tbs van F. op dat moment tot de mogelijkheden behoort.