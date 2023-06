Betrokkenen misstanden gevangenis Nieuwersluis kritisch op rapport: 'In plaats van steun kregen we juist meer druk'

Nieuwersluis - Ongewenste aanrakingen van cipiers en opmerkingen als "je ziet er lekker uit vandaag". Toen Kim* in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis zat, maakte ze bijna dagelijks grensoverschrijdend gedrag mee. Dat er nú pas een rapport op tafel ligt over de misstanden in die gevangenis, vindt ze bizar. "We hebben dit in 2021 al aangekaart."