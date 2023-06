Pijn voelbaar in Spakenburg na onvermijdelijke degradatie IJsselmeervogels: 'Het is ook de manier waarop'

De klap van gisteravond is nog niet iedereen teboven. “De vlag hangt hier nog niet halfstok, maar in mijn hoofd al wel”, zegt een oudere man terwijl hij met pijn in zijn ogen naar de wapperende vlag aan het begin van het sportpark kijkt. Al zijn hele leven is hij fan en zijn vader nam hem vroeger al mee naar de wedstrijden. “Het is een prachtige club en het feit dat dit gebeurt is eigenlijk een schande in de lijn van alle successen.”