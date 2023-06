Advocaat Weski op vrije voeten, voorlopige hechtenis opgeheven

Ridouan T. uit Vianen is hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Toen Weski werd aangehouden legde ze zijn verdediging neer. Weski zou informatie van T. in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught hebben gedeeld met de buitenwereld. Ridouan T. heeft aangegeven voorlopig zelf de verdediging op zich te nemen.