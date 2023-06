Kunstenaar Cecilia Rebergen worstelt met weerbarstig, industrieel restmateriaal.

Cecilia heeft Lineair A verwerkt in allerlei schilderijen, sculpturen en installatie. Maar uiteindelijk heeft ze het breder getrokken. "Op een gegeven moment ging ik werken maken voor de openbare ruimte, zoals nu in Zeist met de beeldenroute. Daarvoor heb ik alle schriften van de wereld op een hoop gegooid en die ben ik gaan schilderen. Voor ieder fragment dat ik gebruikt heb, heb ik uitgezocht wat er staat als dat mogelijk was. Wat ik geprobeerd heb is om het allemaal in één richting te krijgen, dus dat het iets zegt over de plek, of over de vorm van het sculptuur of schriften in het algemeen. Dat er niet een boodschappenlijstje op komt te staan. Maar bij de onvertaalde dingen weet je het niet, dat zou zomaar een boodschappenlijstje kunnen zijn."