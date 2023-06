Frans-Jan (26) is natuurvrijwilliger: 'Het is mijn doel ooit álle Nederlandse planten en bomen te kunnen herkennen'

Zijn hobby - of eigenlijk 'levensstijl' - kost hem veel tijd, maar dat is tijd die leeftijdsgenoten bijvoorbeeld in een sport stoppen, of in een extra studie. Het leukst is het delen van wat je meemaakt. Frans-Jan: "Ik kan natuurlijk achter mijn laptopje gaan zitten freaken, maar het is veel leuker om het met mensen te delen. Met andere natuurliefhebbers het bos in, of fotograferen met andere insectenkenners. Zie het als muziek maken. Dat is leuk in je eentje, maar nog veel meer genieten als je het in een groep doet. Dit sámen kunnen doen, is echt de meerwaarde".