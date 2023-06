Randstad oververtegenwoordigd in Eerste Kamer, tien kamerleden uit provincie Utrecht

Groningen, Friesland en Overijssel hebben samen tien leden in de Eerste Kamer. Dat is vrijwel gelijk aan 2019. Gelderland heeft nu zes senatoren, Noord-Brabant acht. In beide provincies is dat er één minder dan vier jaar geleden. Het aantal verkozen Limburgse senatoren daalde van zes naar drie. Drenthe ontbreekt in de Eerste Kamer.