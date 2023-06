Dit worden de meest opvallende uitgaven in Nieuwegein: van paspoorten tot woonfraude

Om er maar mee te starten: wat is een kadernota ook alweer? Kort gezegd legt een gemeente elk voorjaar haar portemonnee onder de loep. In de nota schrijft ze op wat ze de komende jaren met het gemeentegeld wil gaan doen. En dat is een nogal lange lijst. Kijk naar Nieuwegein, waar de nota net is uitgekomen. Je leest over onderhoud aan buurtpleinen, geld voor fietsroutes en woningen. Is dat interessant? “Nou, zeker wel”, aldus wethouder Financiën, Ellie Eggengoor.