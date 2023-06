Wethouder: club met op afstand bestuurbare auto's wilde geen oplossing dus is contract opgezegd

Namens vijf politieke partijen stelde Jantine Zwinkels (CDA) kritische vragen aan de wethouder over de gang van zaken. Zwinkels vroeg onder andere waarom de wethouder niet heeft gekozen om het gesprek aan te gaan, maar de club heeft verrast met een opzegging in een brief. Dat leek Voortman tegen het zere been te stoten. "Dat heb ik juist wél gedaan. De afgelopen jaren zijn er verschillende overleggen geweest en ik ben in december op bezoek geweest. Ik wilde met eigen ogen zien hoe het daar is, en niet zomaar mijn beslissing per brief opsturen. Toen we tot het besluit kwamen om het contract op te zeggen hebben we dat dan ook aangekondigd en besproken."