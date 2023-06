17 miljoen euro voor kankeronderzoek dankzij 5000 deelnemers Alpe d’HuZes

De organisatie maakte bij de finish van het evenement bekend dat 17 miljoen euro is opgehaald. "Boven verwachting", vindt Erik Jutstra, voorzitter van de Alpe d’HuZes. De opbrengst van de laatste editie voor corona in 2019 was 11,8 miljoen euro. Jutstra: "Daarom ben ik zo ontzettend blij met het bedrag van dit jaar. Ik ben zo trots op hoe iedereen het weer heeft gedaan." Het is 16e editie van het evenement. Sindsdien is er in totaal ruim 200 miljoen euro opgehaald.