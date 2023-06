Ze noemt zich Plantenbiebmiep en heeft een Heuvelrugtuin: Annelies uit Driebergen is plantfluencer

Het leuke is dat Annelies al vrij snel resultaat ziet van haar nieuwe, natuurlijke tuin. “We hadden hier bijvoorbeeld eerst een enorme buxushaag rondom de tuin. Dat is totaal niet boeiend voor de biodiversiteit.” Maar nu de tuin na een aantal jaren echt gaat bloeien ontstaat er langzaam een natuurlijk evenwicht. “Veel planten verspreiden zich uit zichzelf over de tuin, zoals de hazenstaartjes, de stokroos en de fijnstraal. Ik zie nu heel veel insecten zoals vlinders en hommels op de bloemen. En laatst filmde ik een egel die in de ochtend nestmateriaal aan het zoeken was in mijn tuin. Dat is zo mooi om te zien."